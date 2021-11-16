Аваков поскаржився на Арахамію через заяви, що той "наказав поліції переслідувати слуг"
Джерело:"Українська правда"
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив його у переслідуванні нардепів. За словами останнього, голова МВС віддав наказ правоохоронцям "переслідувати слуг".
За словами колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ, серія скандалів за участю "слуг" нібито й була причиною його відставки. Про це Арсен Аваков заявив в інтерв'ю.
Цікаво Аваков заявив, що Антоненко, Кузьменко й Дугарь могли співпрацювати з СБУ в справі Шеремета
Декілька ДТП і фальсифікація на виборах
Арсен Аваков заявив, що через ДТП з нардепами Олександром Юрченком у Львові та Євгеном Брагарем у Києві він задумався про відставку з посади голови МВС. Причиною стали звинувачення у переслідуванні нардепів.
Арахамія на цю тему дуже спалахував. Згодом багато фантазував на цю тему, що я дав спеціальне завдання стежити за всіма депутатами,
– заявив Аваков.
Тема ДТП з нардепами, за словами Авакова, дратувала не лише його, а й президента Володимира Зеленського. Підігрівали ситуацію скандали на довиборах до Верховної Ради на Івано-Франківщині, де лідери волевиявлення звинувачували одне одного у фальсифікаціях. Однак чи справді були там фальсифікації, за словами ексміністра, може встановити лише суд. Аваков лише додав, що "ціна депутатського мандата" на цьому окрузі була "надто високою".
Що відомо про ДТП за участю нардепів
- 5 липня у Києві патрульні зупинили "слугу" Євгена Брагаря. Нардепа запідозрили у вживанні наркотиків.
- 8 липня у Львові нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко потрапив у ДТП. На своєму автомобілі Mustang політик наїхав на Volkswagen Jetta, а опісля накинувся з кулаками на постраждалого водія.
- Згідно з результатами експертизи, нардеп був у стані наркотичного сп'яніння. Однак сам Юрченко заявив про те, що результат сфальсифікований медиками.