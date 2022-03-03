Аваков повідомив, що його будинок у Харкові частково зруйнований

Ексглава МВС Арсен Аваков розповів, що окупанти частково зруйнували його будинок у Харкові. Також орки дуже пошкодили його офіс у цьому місті.

Відповідну інформацію оприлюднив Арсен Аваков на 8 день війни, яку Росія почала проти України. Це трапилось 3 березня.

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Будинок Авакова у Харкові майже зруйнували окупанти

Мій будинок у Харкові частково зруйнований… Мій робочий офіс на Сумській (мовиться про вулицю – 24 канал) чорніє вибитими вікнами та покрученими дверима. Відреставрований до Дня міста фасад посічений уламками,

– написав Аваков.

Експосадовець заявив, що люди отримали легкі травми та контузії.

Саме Аваков пояснив, що він перебуває у Києві, прив'язаний до оборони. Пояснив, що він злий і сконцентрований. Додав, що багато харків'ян несуть службу у створеному добровольчому батальйоні тероборони Збройних сил України.



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