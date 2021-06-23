В Авакова скаржаться на масові звільнення поліцейських через низькі зарплати

Антон Геращенко заявив, що поліцейські масово звільняються. Все через критично низьку зарплату в розмірі 13,5 тисячі гривень.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що розуміє дії свої підлеглих, однак обурений дисбалансом у зарплатах.

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Поліцейські масово звільняються через зарплату

Заступник Арсена Авакова заявив, що патрульні щодня ризикують своїми життями та отримують за це всього лише 13,5 тисячі гривень,

Це дуже неприємна робота, можна приїхати на сімейну сварку, як це було місяць тому в Чернігові, а там чоловік убив свою жінку і кидається з сокирою на патрульних. Патрульні відкривають вогонь і вбивають людину на законних підставах. Але у них стрес,

– наголосив Геращенко.

Він вважає, що така зарплата поліцейських не є справедливою. В Європі, на яку Україна рівняється, такого немає.

Ситуація в інших відомствах

Водночас Геращенко розповів про ситуацію в інших відомствах, створених за останні 7 років. Наприклад, в Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань та у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, за його словами, заробітки в 4 – 5 разів вищі.

Зокрема, нещодавно ДБР оголосило конкурс на посади зі середньою зарплатою в 60 тисяч гривень. Тому поліцейські прагнуть перейти на роботу туди.