В Алчевську військова вантажівка окупантів протаранила магазин: є загиблі

В тимчасово окупованому Алчевську, що на Луганщині, військова вантажівка росіян протаранила магазин. За попередньою інформацією, загинула продавець та відвідувач.

На кадрах видно, що інцидент стався поблизу "Сімейного магазину". Повідомляють про смерть щонайменше 2 осіб, інформує 24 Канал.

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Окупанти протаранили крамницю

Росіяни у мережі повідомляють, що водій вантажівки протаранив магазин "Едем", хоча на кадрах помітно вивіску "Сімейний магазин". Окупанти ніяк не коментують аварію.

Користувачі мережі пишуть, що, ймовірно, є двоє загиблих – продавець та один із покупців. Проте деякі особи заперечують, що внаслідок аварії були жертви.

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На кадрах також видно, що поряд з розтрощеною крамницею сидить російський військовослужбовець. Чи був він у вантажівці на момент аварії – невідомо.

Так звана "місцева влада" не коментує інцидент в Алчевську, а "правоохоронні органи" не публікують інформації щодо аварії.

У Луганській області окупанти постійно напружені

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти в регіоні постійно напружені. Це пов'язано з тим, що "бавовна" часто навідується до загарбників.

Завдяки роботі українських артилеристів та партизанів окупанти бояться накопичувати боєкомплекти та техніку в одному місці. Через це росіянам довелося навіть змінювати тактику на Луганщині. Тепер, за словами Гайдая, окупанти завозять боєкомплекти в область, а далі вже перевозять вантажівками, фурами кудись ближче. Потім перевантажують у військові вантажівки й далі везуть безпосередньо на позиції.

"І не мають вони спокою навіть щодо того, що стосується розташування особового складу, бо періодично українська "бавовна" заходить до них в гості", – підкреслив Гайдай.