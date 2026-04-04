У ВМС України відповіли, чи причетні до катастроф Ан-26 та Су-30 у Криму
- У ВМС України не підтверджують причетність до катастроф Ан-26 та Су-30 в Криму.
- Речник ВМС зазначив, що інциденти могли бути спричинені глушінням GPS, помилкою у роботі російською ППО або технічними несправностями через зношення техніки.
Наприкінці березня – початку квітня Росія втратила військово-транспортний літак Ан-26 та винищувач Су-30. У ВМС прокоментували аварії ворожих бортів.
У ВМС України не підтверджують свою причетність до інцидентів із російськими літаками в окупованому Криму. Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Укрінформу заявив, що це могли бути або справді аварії, або наслідки роботи ворожих систем.
Чому розбилися російські Ан-26 та Су-30 у Криму?
Так, речник ВМС зазначив, що аварія Ан-26, наймовірніше, була нещасним випадком.
Військовий пояснив, що в Криму активно працюють російські системи ППО та засоби РЕБ. Тому, за його словами, не можна виключати, що літак зазнати аварії через глушіння сигналів GPS або помилки у роботі російської протиповітряної оборони.
За словами Плетенчука, дані з окупованої території перевіряються довго, тому що отримати точну інформацію звідти складно.
Щодо Су-30, у ВМС також заперечують свою участь у події. Там вважають, що найімовірніше сталася технічна аварія, пов'язана з інтенсивною експлуатацією літака або складними умовами польотів.
Речник додав, що постійне використання російської авіації в Азово-Чорноморському регіоні призводить до зношення техніки та втоми екіпажів, що підвищує ризик аварій.
Що відомо про аварії Ан-26 та Су-30?
31 березня приблизно о 18:00 за московським часом міноборони Росії повідомило про втрату зв'язку з військово-транспортним літаком Ан-26, який виконував плановий рейс над тимчасово окупованим Кримом.
Уже в ніч проти 1 квітня російська сторона підтвердила, що літак зазнав катастрофи. Усі, хто перебував на борту, загинули. Це семеро членів екіпажу та 22 пасажирів.
Серед загиблих – російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко. Він був чинним командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії. Раніше генерал командував 45 армією Військово-повітряних сил Росії та протиповітряною обороною Північного флоту.
Експерт звернув увагу, що Ан-26 не призначений для пасажирів, тому така кількість людей на борту видається незвичною. Ймовірно, літак був спеціально переобладнаний. Криволап не виключає можливу диверсію, адже такі літаки рідко падають без серйозних причин.
За даними, борт упав у районі села Куйбишеве Бахчисарайського району. У Росії попередньо причиною аварії називають технічну несправність.
3 квітня Криму розбився російський винищувач Су-30 під час навчального польоту. Боєкомплекту на борту не було. Екіпаж катапультувався і був евакуйований.