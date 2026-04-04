Укр Рус
4 квітня, 20:43
4

У ВМС України відповіли, чи причетні до катастроф Ан-26 та Су-30 у Криму

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У ВМС України не підтверджують причетність до катастроф Ан-26 та Су-30 в Криму.
  • Речник ВМС зазначив, що інциденти могли бути спричинені глушінням GPS, помилкою у роботі російською ППО або технічними несправностями через зношення техніки.

Наприкінці березня – початку квітня Росія втратила військово-транспортний літак Ан-26 та винищувач Су-30. У ВМС прокоментували аварії ворожих бортів.

У ВМС України не підтверджують свою причетність до інцидентів із російськими літаками в окупованому Криму. Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Укрінформу заявив, що це могли бути або справді аварії, або наслідки роботи ворожих систем.

Чому розбилися російські Ан-26 та Су-30 у Криму?

Так, речник ВМС зазначив, що аварія Ан-26, наймовірніше, була нещасним випадком. 

Військовий пояснив, що в Криму активно працюють російські системи ППО та засоби РЕБ. Тому, за його словами, не можна виключати, що літак зазнати аварії через глушіння сигналів GPS або помилки у роботі російської протиповітряної оборони. 

За словами Плетенчука, дані з окупованої території перевіряються довго, тому що отримати точну інформацію звідти складно. 

Щодо Су-30, у ВМС також заперечують свою участь у події. Там вважають, що найімовірніше сталася технічна аварія, пов'язана з інтенсивною експлуатацією літака або складними умовами польотів. 

Речник додав, що постійне використання російської авіації в Азово-Чорноморському регіоні призводить до зношення техніки та втоми екіпажів, що підвищує ризик аварій. 

Що відомо про аварії Ан-26 та Су-30?

  • 31 березня приблизно о 18:00 за московським часом міноборони Росії повідомило про втрату зв'язку з військово-транспортним літаком Ан-26, який виконував плановий рейс над тимчасово окупованим Кримом. 

  • Уже в ніч проти 1 квітня російська сторона підтвердила, що літак зазнав катастрофи. Усі, хто перебував на борту, загинули. Це семеро членів екіпажу та 22 пасажирів. 

  • Серед загиблих – російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко. Він був чинним командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії. Раніше генерал командував 45 армією Військово-повітряних сил Росії та протиповітряною обороною Північного флоту.

  • Експерт звернув увагу, що Ан-26 не призначений для пасажирів, тому така кількість людей на борту видається незвичною. Ймовірно, літак був спеціально переобладнаний. Криволап не виключає можливу диверсію, адже такі літаки рідко падають без серйозних причин.

  • За даними, борт упав у районі села Куйбишеве Бахчисарайського району. У Росії попередньо причиною аварії називають технічну несправність.

  • 3 квітня Криму розбився російський винищувач Су-30 під час навчального польоту. Боєкомплекту на борту не було. Екіпаж катапультувався і був евакуйований.