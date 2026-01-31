У Златополі на Харківщині вийшло з ладу електротехнічне обладнання майже на всіх котельнях

У Златополі через стрибок напруги вийшло з ладу вийшло з ладу електротехнічне обладнання на п’яти з шести котелень. Відновити їх роботу миттєво неможливо.

Котельні неможливо заживити навіть з генераторів. Про це повідомляє Микола Бакшеєв, міський голов Златополя.

Що відомо про несправність котелень у Златополі?

Під час відновлення електропостачання у Златополі на Харківщині 31 січня відбувся різкий стрибок напруги у електромережі. Через це з ладу вийшли 5 з 6 котелень.

На жаль, ця несправність тимчасово унеможливлює роботу котелень навіть за використання резервних генераторів,

– зазначив міський голова Микола Бакшеєв.

Станом на 15:12 всі котельні вже відновили роботу та працюють у штатному режимі.

Що відбувається в енергосистемі України?