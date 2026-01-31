У Златополі на Харківщині вийшло з ладу електротехнічне обладнання майже на всіх котельнях
- У Златополі через стрибок напруги вийшло з ладу електротехнічне обладнання на п’яти з шести котелень.
- Станом на 15:12 всі котельні відновили роботу та працюють у штатному режимі.
У Златополі через стрибок напруги вийшло з ладу вийшло з ладу електротехнічне обладнання на п’яти з шести котелень. Відновити їх роботу миттєво неможливо.
Котельні неможливо заживити навіть з генераторів. Про це повідомляє Микола Бакшеєв, міський голов Златополя.
Що відомо про несправність котелень у Златополі?
Під час відновлення електропостачання у Златополі на Харківщині 31 січня відбувся різкий стрибок напруги у електромережі. Через це з ладу вийшли 5 з 6 котелень.
На жаль, ця несправність тимчасово унеможливлює роботу котелень навіть за використання резервних генераторів,
– зазначив міський голова Микола Бакшеєв.
Станом на 15:12 всі котельні вже відновили роботу та працюють у штатному режимі.
Що відбувається в енергосистемі України?
У суботу, 31 січня, в Україні у багатьох регіонах ввели аварійні відключення світла. В енергосистемі зафіксована складна ситуація.
Графіки погодинних відключень, які застосували від початку доби не діють. У Харкові та Києві зупинилося метро, у частині регіонів України зникло водопостачання.
У Міністерстві енергетики кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це спричинило каскадні відключення у мережі.