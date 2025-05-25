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24 Канал Новини світу Есмінець КНДР невдало спустили на воду на очах у Кім Чен Ина: після цього затримали 3 чиновників
25 травня, 12:09
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Есмінець КНДР невдало спустили на воду на очах у Кім Чен Ина: після цього затримали 3 чиновників

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Північній Кореї заарештовано трьох високопоставлених чиновників після провального спуску на воду військового корабля, за яким спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.
  • Затриманли головного інженера суднобудівного заводу, начальника цеху корпусного будівництва та заступника керівника з адміністративних питань.

У Північній Кореї заарештували 3 чиновників. Їх затримали після провального спуску на воду військового корабля, за яким спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Аварія в КНДР з новим військовим кораблем під час спуску 

Відомо, що інцидент стався в північно-східному порту Чхонджин на очах диктатора. 

Так, новий військовий корабель вагою в 5 тисяч тонн втратив рівновагу, перекинувся на бік і почав набирати воду. Відповідно до даних державних ЗМІ, аварія сталася через технічну помилку – корабель втратив баланс під час спуску на воду.

Після початку розслідування затримали головного інженера суднобудівного заводу, начальника цеху корпусного будівництва та заступника керівника з адміністративних питань. Північнокорейський лідер назвав цей інцидент "злочинним діянням" і пообіцяв покарати винних.

Це не просто аварія. Це кричуща недбалість, яка підірвала гідність і самоповагу нашої держави,
 – заявив лідер КНДР.

Кім Чен Ин наказав відновити корабель до зустрічі правлячої партії в червні.