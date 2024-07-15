Подвійна ДТП у Києві: за кермом одного з авто був керівник детективів БЕБ, – ЗМІ

Вдень, 14 липня, на Столичному шосе у Києві трапилася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На жаль, не минулося без постраждалих.

За даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, учасником подвійної дорожньо-транспортної пригоди у Києві став керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук. Зазначається, що чоловік отримав травму голови.

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Керівник детективів БЕБ міг потрапити у подвійну ДТП

За попередньою інформацією, в аварію спершу потрапили автомобілі Dodge та "ВАЗ". Коли водії та пасажири автівок, вийшли з автомобілів та знаходились біля місця ДТП, в стоячий автомобіль Dodge в'їхало авто Toyota.

Правоохоронці повідомляли, що внаслідок зіткнення пасажирка Dodge та водій Toyota зазнали травм. За даними джерел, за кермом останнього транспортного засобу й перебував Олександр Трачук.

Попередньо, він зазнав травми голови, проте достеменно невідомо, наскільки вона серйозна. Водночас у Бюро економічної безпеки запевняють, що не мають жодної інформації про цю аварію.

Раніше у поліції Києва розповіли, що близько 13:00 до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе. Повідомлялося, що внаслідок ДТП дві людини зазнали поранень.

До слова, напередодні на Запоріжжі невідомий водій збив військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги. Навіть не зупинившись, він залишив його помирати на узбіччі. Наразі поліцейські розшукують винуватця ДТП.