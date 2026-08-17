У Києві авто вилетіло на літню терасу ресторану та перекинулось – є постраждалий

У Києві 17 серпня зіткнулися 2 автомобілі, через що одна з машин вилетіла на терасу закладу й перекинулася. Унаслідок аварії постраждала людина.

Поробиці повідомили в поліції Києва.

Що відомо про аварію у Голосіївському районі столиці?

ДТП сталася на вулиці Великій Васильківській близько 11:30. Попередньо, дві автівки марки BMW зіткнулися, через що одна з них вилетіла на територію літньої тераси ресторану й перекинулася.

На даний час відомо про одного постраждалого – це 36-річний водій транспортного засобу, його госпіталізували у задовільному стані,

– йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Там також уточнили, що на місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини й механізм автопригоди.

Наслідки аварії на Великій Васильківській у Києві: дивіться фото поліції

Раніше ми розповідали, що в селі Морочне Зарічненського району на Рівненщині 16-річний підліток, керуючи автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння, збив вагітну жінку. Від отриманих травм вона та її ненароджена дитина загинули.

Також 6 серпня внаслідок ДТП загинула директорка Eva Beauty Василина Петлицька. У неї залишилося троє дітей.