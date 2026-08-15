Неповнолітній хлопець був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомила Поліція Рівненщини.

Що відомо про трагедію?

У п'ятницю, 14 серпня, близько 23:00 у селі Морочне трапилась ДТП. Слідство повідомило, що 16-річний житель сусіднього села Локниця їхав за кермом автомобіля ВАЗ.

На вулиці Центральній він наїхав на 26-річну місцеву жительку, яка йшла узбіччям у попутному напрямку.Потерпіла перебувала на 37-му тижні вагітності.

Жінку госпіталізували до найближчої лікарні, проте медики не зуміли врятувати ані її життя, ані дитини.

Також поліція повідомила, що підозрюваний був за кермом п'яним. Прилад "Драгер" показав 1,9 проміле алкоголю в крові підлітка, що майже в десять разів перевищує максимально допустиму норму (0,2).

Юнака затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, що призвело до смерті.



Автомобіль, який потрапив у ДТП / Фото Нацполіції

Найближчим часом хлопцеві мають повідомити про підозру, за що йому загрожує кримінальна відповідальність.

Днями суд виніс вирок поліцейській, яка на смерть збила 6-річну дівчинку у Прилуках на Чернігівщині у грудні 2025 року. Правоохоронниця отримала 8 років позбавлення волі.

Також, 6 серпня, у ДТП загинула директорка Eva Beauty Василина Петлицька. В неї залишились 3 дітей.