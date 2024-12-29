ЗМІ оприлюднили останнє SMS-повідомлення пасажира з літака, який розбився у Південній Кореї

29 грудня страшна авіатроща трапилася у міжнародному аеропорту Муан, що в Південній Кореї. Пасажирський літак, на борту якого перебувало 181 людина, розбився при посадці.

Загинули майже усі пасажири, вижити вдалося лише двом, які перебували у задній частині літака, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Останнє повідомлення від пасажира літака

Попередньо, аварія сталася через несправність шасі. Борт намагався двічі сісти в аеропорту. Перша спроба виявилася невдалою, і літак пішов на аварійну посадку. На жаль, швидкість знизити не вдалося й авіалайнер зазнав аварії.

Ймовірно, шасі могло вийти з ладу через зіткнення з птахом. Перед катастрофою один із пасажирів надіслав родичу SMS, в якому розповів про птаха, що застряг у крилі літака. Останнім повідомленням людини було: "Чи повинен я сказати свої останні слова?"

Наразі розслідування трагедії триває. За даними міністерства транспорту Південної Кореї, серед пасажирів були двоє громадян Таїланду, решта, ймовірно, південнокорейці.