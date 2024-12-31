Стіна була занадто близько до злітної смуги: нові деталі масштабної авіатрощі у Південній Кореї

29 грудня у Південній Кореї розбився літак авіакомпанії Jeju Air під час посадки в аеропорту Муан. Загинули 175 пасажирів, чотири члени екіпажу, вціліти вдалося лише двом бортпровідникам.

Ймовірно, аварія сталася через несправність шасі, яке зазнало пошкодження після зіткнення з птахами. Літак в'їхав у бетонну огорожу після того, як йому не вдалося опустити шасі. Авіаційний експерт переконує, якби не ця бетонна стіна, усі б залишилися живими, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також За тиждень 5 авіакатастроф у світі: яка може бути причина масових інцидентів з літаками

Що стало причиною найбільшої авіакатастрофи у Південній Кореї

Наразі в Південній Кореї триває ідентифікація тіл 5 загиблих, особи яких ще не вдалося встановити. Також проводиться розслідування обставин трагедії, зокрема відбувається відновлення даних з "чорної скриньки".

Слідчі розглядають такі причини катастрофи, як зіткнення з птахами та відключені системи керування на літаку, а також явну поспішність пілотів при спробі приземлитися невдовзі після оголошення надзвичайної ситуації.

Гостро стоїть питання щодо конструктивних особливостей аеропорту, зокрема великої грунтово-бетонної насипу біля кінця злітно-посадкової смуги, яка використовується для навігаційного обладнання.

На жаль, це стало причиною того, що всі загинули, тому що вони буквально врізалися в бетонну конструкцію. Цього там не мало бути,

— сказав капітан Росс Раймер, виконавчий директор Aero Consulting Experts.

Представники міністерства транспорту заявили, що більшість південнокорейських аеропортів побудовано на основі правил Міжнародної організації цивільної авіації, які рекомендують 240-метрову зону безпеки в кінці злітно-посадкової смуги.

Проте національне законодавство дозволяє регулювати розташування деяких установок у діапазоні, який не "суттєво впливає на продуктивність об’єкта".

Керівництво з експлуатації аеропорту Міжнародного аеропорту Муан стверджує, що навігаційне обладнання, яке називається "локалізаторами", було встановлено надто близько до кінця злітно-посадкової смуги, лише за 199 метрів від місця аварії.

Раніше офіційні особи Південної Кореї заявляли, що споруда була приблизно за 250 метрів від кінця самої злітно-посадкової смуги, хоча за її межі простягається асфальтований перон.

На думку виконавчого директора Safety Operating Systems і колишнього пілота Джона Кокса, конструкція злітно-посадкової смуги "абсолютно не відповідає найкращим вимогам". Вони забороняють будь-які тверді конструкції на відстані менше за 300 метрів від кінця злітно-посадкової смуги.

За словами Кокса, відео показало, що літак залишається керованим коли він сходить зі злітно-посадкової смуги. "Коли він вдаряється об цей насип, це перетворюється на трагедію", – додав пілот.