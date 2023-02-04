На ключовій підстанції під Одесою сталася аварія: в області – екстрені відключення світла

На ключовій підстанції під Одесою вранці 4 лютого сталася аварія. В області застосували екстрені вимкнення світла.

Рятувальна операція вже триває. Людей просять запастися терпінням. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло.

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За інформацією енергетиків, сьогодні зранку сталася друга за останню добу масштабна аварія на об'єкті НЕК Укренерго. Через це частина Одеси та Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об'єкти критичної інфраструктури,

– розповів Сергій Братчук.

Графіки вимкнення наразі не діють. Трамваї та тролейбуси – зупинили.

Максим Марченко повідомив, що станом на 10:00 триває під'єднання до електроенергії основних об’єктів критичної інфраструктури. Мовиться про котельні, лікарні тощо.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляють, що на підстанції спалахнула пожежа. Місцеві жителі бачать, як у небо здіймається чорний дим.

Напередодні сталася масштабна аварія

У ДТЕК Одеські електромережі увечері 3 лютого повідомили, що в Одесі сталася масштабна аварія на підстанції. Без світла залишилися жителі чотирьох районів. Енергетики оперативно почали ліквідовувати наслідки аварії.

На території Одеської області триває повітряна тривога. Людей закликають не нехтувати своєю безпекою та перебувати в укритті цивільного захисту.