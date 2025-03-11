Під час аварії у Північному морі у воду міг потрапити ціанід натрію, заповідники під загрозою

10 березня біля узбережжя Великої Британії сталася аварія. Вантажне судно-контейнеровоз Solong зіткнулося з танкером Stena Immaculate. Тепер стало відомо, що на борту були токсичні речовини.

24 Канал зібрав деталі аварії у Північному морі.

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Північне море внаслідок аварії може бути забруднене токсичними речовинами

Судна, які зіткнулися, досі горять. Удалося врятувати 36 людей, але через пожежу пошуки одного зниклого члена екіпажу припинили. Причину аварії ще не встановили.

Вантажне судно під прапором Португалії перевозило 15 контейнерів із високотоксичною сполукою ціанідом натрію та невідому кількість алкоголю. А танкер під прапором США перевозив 220 тисяч барелів авіапального. Один бак розірвався, але не відомо, скільки нафти потрапило в море.

Ціанід натрію виділяє газ ціанід водню, який перешкоджає здатності організму використовувати кисень. Тож його вплив може швидко призвести до смерті.

Північне море на карті

Екологи стурбовані, оскільки дика природа узбережжя Йоркшира та естуарію Хамбер має величезне біологічне, культурне та економічне значення. Там є заповідники, де живуть болотяні та водоплавні птахи, частина прилітає для розмноження на Бремптонських скелях.

Є перелітні птахи, є зимуючі птахи – зараз в естуарії Хамбер зимує 150 тисяч птахів. Є колонії сірих тюленів. Зараз весна, тобто пора розмноження птахів і тюленів – гіршого часу й бути не може,

– говорять у благодійній організації з охорони дикої природи.

Також є небезпека для морських свиней, або фоцен (harbour porpoises). Ці схожі на дельфінів тваринки можуть задихнутися отруйними випарами, коли підпливуть ближче до поверхні.

Довідка. Естуарій – гирло річки, яке розширюється в напрямку моря або океану. Естуарії дуже мальовничі, а завдяки поєднанню унікальних природних умов там живуть багато рідкісних тварин. Детально природу естуаріїв описала Делія Овенс у книзі "Там, де співають раки".

Волонтери готові допомогти очистити тварин від нафти, але наразі можна тільки спостерігати, які речовини потраплять у море. Реактивне паливо випаровується повільно, а тому приблизно в 50 разів токсичніше для водних організмів, аніж дизельне.