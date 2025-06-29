Моторошна аварія на Хмельниччині: є постраждалі та жертви, серед них – дитина

На Хмельниччині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей, серед них – дитина. Трагедія трапилася 29 червня поблизу села Ямпіль Шепетівського району.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Що відомо про смертельну ДТП на Хмельниччині

Автомобіль Renault Kangoo та вантажівка MAN 29 червня зіткнулися поблизу села Ямпіль Шепетівського району, що на Хмельниччині.

Смертельна ДТП на Хмельниччині / Фото ДСНС

Рятувальники деблокували тіла загиблих і допомогли медикам транспортувати травмованих. Унаслідок аварії загинули водій легковика (1976 року народження) та пасажир (2013 року народження). Ще троє осіб, зокрема неповнолітній, госпіталізовані,

– йдеться у повідомленні.

Наразі обставини ДТП залишаються невідомими, їх встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у ніч на 29 червня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі легкового автомобіля Volkswagen і вантажівки MAN. Внаслідок аварії загинув чоловік, тіло якого довелося вирізати з салону автомобіля.