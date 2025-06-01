У Росії обвалився ще один міст: потяг упав на автомобільну дорогу, є постраждалі

Уночі неділі, 1 червня, у Курській області під час руху вантажного локомотива обвалився міст. Частина поїзда впала вниз на автомобільну дорогу.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ із посиланням на владу регіону, передає 24 Канал. Це другий подібний інцидент у Росії за добу.

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Що відомо про інцидент

Надзвичайна подія сталася на 48-му кілометрі траси Тросна – Калинівка в Курській області. На місці працюють оперативні служби, вони з'ясовують причини.

Через обвал моста частина потяга впала вниз на автомобільну дорогу. Розпочалося загоряння тепловоза, яке нібито оперативно локалізували.

Відомо про 3 постраждалих. За попередньою інформацією, в одного з машиністів пошкоджено ноги – усю бригаду доправили до лікарні.

У Курські області упав міст із потягом: дивіться фото

Нагадаємо, напередодні в Брянській області Росії автомобільний міст упав на пасажирський потяг із маршрутом Москва – Климово. З рейок зійшли 4 вагони, загинуло 7 людей, поранено – ще 44.