Катастрофа вийде за межі України: Росія допустила екоцид у Чорному морі

Минув майже місяць як в Керченській протоці сталася аварія російських танкерів та викид мазуту в Чорне море. Цей мазут після доби від дня катастрофи опинився на рейді Анапи. На ділянці пляжу від Тамані до Анапи щодня працюють з лопатами тисячі волонтерів, намагаючись зібрати мазут, який перемішаний з піском, морськими тваринами, птахами.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко в етері 24 Каналу наголосив, що ніякої тенденції, що Росія буде розв'язувати проблему організовано, застосувавши спеціальні засоби – не спостерігається.

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Усунення наслідків влада перекладає на волонтерів

Тиждень тому з'явилася інформація, що мазут вже досяг Криму: східної, південної та західної його частини. Вже є кадри з пляжів Севастополя, там масові викиди мазуту.

Я такого масштабного викиду не пам'ятаю навіть в радянські часи. Усунення наслідків примусовим способом перекладено на волонтерів. Організованої операції федерального масштабу, як про це кажуть по телебаченню, Росія не проводить,

– зазначив Риженко.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України пояснив, що спочатку треба було здійснити розвідку, аби виявити всі місця, де після аварії танкерів розлився мазут. Він наголосив, що зараз є спеціальна апаратура для цього. Щоб не чекати мазут на березі з лопатами, передбачені спеціальні судна, які можуть його відкачати з морського дна.

"Я так розумію, що в Росії нічого з цього немає, тільки тримають величезний штат МНС, працівники якого виконують прості стандартні заходи і їхня функція в тому, аби прибути на окуповану територію, наприклад, для розмінування", – припустив Риженко.

Мазут може дістатися берегів інших країн

Коли сталася реальна катастрофа, то Росія, як держава, абсолютно нічого протягом місяця від дня розливу мазуту з танкерів не зробила, що демонструє її байдужість та некомпетентність. Наслідки від аварії, зі слів Риженка, будуть надалі збільшуватися.

Через 1 – 2 тижні мазут можна буде побачити вже в районі Одеси, а через ще декілька тижнів біля узбережжя Румунії, Болгарії,

– озвучив Риженко.

Яка ситуація буде влітку, зі слів Риженка, спрогнозувати складно, тому що цей мазут може нагрітися і вийти на поверхню, що тільки ще більше ускладнить усунення наслідків катастрофи в Чорному морі. Капітан 1 рангу запасу ВМС України підсумував, що мазуту розлилось дуже багато, він називає цифри від 4 до 8 тисяч тонн.

Нагадаємо, що ця екологічна катастрофа призвела до загибелі морських тварин і птахів, зокрема 61 китоподібного. Люди, аби врятувати птахів, промивають їм пір'я. Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів, що наразі не вистачає орнітологів та зоологів для надання своєчасної допомоги.