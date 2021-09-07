Аварія на шахті на окупованій Луганщині: крім 9 загиблих, повідомили про постраждалих гірників
Джерело:"Новини Донбасу"
На окупованій частині Луганщини 6 вересня обірвався трос ліфта. Стало відомо, що 19 людей отримали важкі поранення.
Попередньо повідомляли про те, що внаслідок трагедії загинуло 9 людей. Про це розповіли в окупаційній адміністрації бойовиків.
До теми На окупованій Луганщині 9 гірників загинули в аварії на шахті
Внаслідок аварії на шахті постраждали майже два десятки людей
В результаті аварії на шахті "Червоний Партизан" загинули 9 гірників, ще 19 постраждали,
– мовиться у повідомленні.
Окупаційна влада заявила, що постраждалі шахтарі перебувають в травматологічному відділенні центральної міської лікарні Свердловська.
Щодо 9 загиблих, то їх тіла вже підняли на поверхню. Окупанти заявили, що створили комісію для розслідування причин аварії.
Ба більше, керівництво підприємства займається організацією похорону і наданням допомоги сім'ям загиблих і постраждалим шахтарям.
Аварія на шахті на окупованій Луганщині: що відомо
- 6 вересня на шахті "Червоний партизан" у місті Червонопартизанськ, що на території окупованої Росією частини Луганщини сталася трагедія. Там обірвався трос ліфта, через що загинули 9 гірників.
- Всього у ліфті на момент аварії було 25 людей.
- Шахта "Червоний партизан" є найсхіднішим вугледобувним підприємством України. Раніше вона входила в систему ДТЕК Ріната Ахметова.
- З 2014 року шахту контролюють проросійські бойовики, оголосивши її "державною".