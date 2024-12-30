Мазутне забруднення вздовж узбережжя Кримського півострова рухається до Ялти

Нещодавно у Керченській протоці сталась аварія із танкерами. Мазутна пляма, яка утворилась, скоро досягне Ялти.

Мазутна пляма вздовж узбережжя тимчасово окупованого Кримського півострова рухається до Ялти. Про це пише 24 Канал із посиланням на Крим.Реалії.

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Є уражені птахи

Жителі прибережних населених пунктів знаходять уражених мазутом птахів на березі вздовж прямування мазутного шлейфу.

Вже і на ПБК знаходять уражених мазутом птахів. де висока ймовірність нової поразки мазутом,

– розповів кримський активіст.

Група вчених під керівництвом доктора фізико-математичних наук Сергія Зачепи вважає, що пляма забруднення йде на Південний Захід. Тобто вона омине затоку Феодосії, Судак і Алушту прямо до Ялти.

️Раніше окупаційна влада Криму ввела режим техногенної НС регіонального характеру через масштабний розлив мазуту в Чорному морі.

15 грудня біля Керчі внаслідок негоди затонув танкер "Волгонефть-212", а інше судно – "Волгонефть-239" – було серйозно пошкоджено.

Танкери "Волгонефть" проблемні від самого початку, адже в СРСР їх перероблювали на швидку руку й за останні 30 років не проводили жодного ремонту чи обстеження.