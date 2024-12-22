Наступного літа росіяни лежатимуть на нафтових пляжах серед мертвої риби, – Плетенчук

Дмитро Плетенчук зробив іронічний прогноз щодо наступного літа у росіян через байдужість Росії на екологічну катастрофу внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці. Він зазначив, що на березі можна екскаваторами згрібати нафту.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону. За його словами, росіяни настільки ігнорують наслідки забруднення, що вже наступного літа відпочиватимуть на пляжах, залитих нафтою, серед мертвої риби.

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Якими можуть бути наслідки аварії з танкерами в Чорному морі

Плетенчук прокоментував наслідки екологічної катастрофи в Керченській протоці, спричиненої аварією російських танкерів.

Він наголосив, що ситуація на узбережжі погіршується, але це, схоже, зовсім не хвилює російську владу та її громадян.

У них навіть якщо замість Чорного моря буде нафтове, вони по ньому будуть ходити і вивантажувати із своїх НПЗ продукцію для поповнення бюджету,

– зазначив Плетенчук.

Він також зробив прогноз, що наступного літа росіяни будуть лежати "серед калюж нафти на тому узбережжі в Анапі, переступати через чорні плями, мертву фауну, і ще буде хтось кукурудзу продавати".

Нагадаємо, що днями в акваторії Чорного моря через шторм зазнали аварії два танкери – "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". На борту суден перебували екіпажі у складі 15 та 14 осіб. У результаті аварії стався витік нафтопродуктів.