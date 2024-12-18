Катастрофа "Волгонефти": зона забруднення зросла, збитки – понад 14 мільярдів доларів
У неділю, 15 грудня, в Керченській протоці сталася аварія з двома танкерами "Волгонефть". У Чорне море вилився мазут. На 18 грудня відомо, що зона забруднення зросла на 14 кілометрів.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на російську службу BBC і Міністерство захисту довкілля України. Одразу після аварії мовилося, що течія несе мазут на російський берег Керченської протоки.
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Зона забруднення після аварії з танкерами зросла
Російське МНС назвало цифри: у Краснодарському краї забруднено вже 49 кілометрів. Раніше ішлося про 35.
Надзвичайники патрулюють 70 кілометрів берега в районі розливу нафтопродуктів і очищають 49 кілометрів берегової лінії у двох районах.
Зверніть увагу! Увечері 18 грудня "Крим.Реалії" назвали цифру забруднення в 50 кілометрів.
"Патрульні групи тепер чергують цілодобово, у роботах задіяли понад тисячу співробітників МНС та 4 тисячі добровольців", – цитує відомство російська служба BBC.
Журналісти додали: на думку екологів, наслідки розливу мазуту можна буде помітити протягом 10 років.
Українське Міндовкілля теж оцінило збитки для екосистеми Чорного моря
Там вважають, що витік мазуту завдав екосистемі шкоди на понад 14 мільярдів доларів. Ця цифра приблизна і вона зміниться, коли уточнять всі дані. Зокрема, коли отримають якісні супутникові знімки.
Київ звернеться до міжнародних партнерів, щоб скликати позачергове засідання Комісії із захисту Чорного моря, а також провести незалежну експертизу стану вод, донних осадів і морської екосистеми. Готують звернення до ООН, ЮНЕСКО, Європейського Союзу, Міжнародної морської організації.