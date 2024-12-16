Не шторм: російські пропагандисти знайшли "причини" трощі танкерів біля Керчі

Біля берегів Керчі два танкери "Волгонефть" 15 грудня зазнали кораблетрощі. Пропагандисти вже заявили, що причиною аварії став буцімто не "шторм", а члени екіпажу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни знайшли винних в аварії танкерів

Російські державні ЗМІ знайшли причину кораблетрощі танкерів у Чорному морі. Так, судна "Волгонефть" потрапили в аварію не через шторм чи той факт, що танкери 30 років не обслуговували, а через помилку екіпажу в складних погодних умовах.

Окупанти стверджують, що у районі аварії вирує сильний шторм, і екіпажі одного або обох танкерів за таких умов могли не впоратися зі стихією та припуститися помилок в управлінні судном. Отже, саме через екіпаж одне судно розрубало навпіл, а інше – серйозно пошкоджено.

Водночас жодної інформації про порятунок екіпажу танкерів "Волгонефть" окупанти не наводять. Відомо про щонайменше одного загиблого з судна "Волгонефть-212". Щодо іншого танкера "Волгонефть-239" з 14 моряками інформації досі немає. Росіяни бідкалися, мовляв, рятувальна операція ускладнюється штормом.

Кораблетроща сталася у Керченській протоці, недалеко від мису Панагія у Темрюкському районі Краснодарського краю, на південному заході Таманського півострова за 12 кілометрів від станиці Тамань. Це східний вхідний мис у Керченську протоку з боку Чорного моря.