Літак став некерованим, – ЗМІ назвали ймовірну причину катастрофи АН-12 у Росії

Під російським Іркутськом трапилася моторошна авіатроща, яка забрала життя 7 людей. Серед них були українці. Катастрофу міг спровокувати крижаний дощ.

Таку інформацією озвучило джерело, знайоме з перебігом розслідування. Новими подробицями про трагедію також поділився губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв.

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Ймовірна причина катастрофи

Співрозмовник агенства пояснив, що дуже ймовірною є версія є зледеніння керма висоти при спробі заходу на друге коло. Про це, мовляв, свідчить первинний аналіз бортового самописця. Крім цього, покритись льодом могли й елементи механізації крила. Разом з іншими чинниками – перевантаженням й неправильним центруванням вантажу – це призвело до катастрофи.

Літак, по суті, став некерованим. І впав з висоти ухвалення рішення перед відходом на друге коло,

– уточнило джерело.

Що розповів диспетчер аеропорту

Кобзєв опублікував у своєму інстаграмі фрагмент розповіді диспетчера аеропорту. Той зазначив, що повітряне судно почало падати, коли перебувало на висоті 200 метрів. Це сталося після доповіді про намір йти на друге коле. "Буквально протягом 3 –4 секунд висота змінилася з 230 метрів до 120. Після цього позначка літака на радарі зникла", – уточнив він.

Основне про аварію під Іркутськом