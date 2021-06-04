Аварія вертольота у Киргизстані: неподалік – територія загострення з Таджикистаном

У Киргизстані під час екстреної посадки розбився військовий вертоліт. На борту було 15 осіб.

Катастрофа сталась в Алайському районі Ошської області. Вертоліт пробував здійснити екстрену посадку, проте невдало. На місце аварії доправили три бригади швидкої допомоги.

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Влада каже, що важких постраждалих немає

Важких постраждалих немає, чотири людини отримали травми. Вертоліт прямував в Чон-Алайський район. Голови Державного комітету з нацбезпеки Камчибека Ташієва на борту не було,

– мовиться у повідомленні ДКНБ.

Дивіться на карті, де сталась аварія:

https://goo.gl/maps/hrQubFjtS97pMMR3A

На кордоні між Таджикистаном та Киргизстаном – ескалація

Зазначимо, що на кордоні Такджикистану та Киргизстану напружена ситуація. Таджики вивели додаткову техніку та військових.

До теми Ситуація вкрай напружена: Киргизстан заявив про скупчення військ на кордоні з Таджикистаном

Конфлікт між країнами стався у квітні. Тоді на спірній ділянці таджицькі військові встановили камери спостереження. Після цього сторони почали атакувати прикордонні загони один одного. Ці напади забрали життя понад 3 десятків осіб. Вже наприкінці квітня Таджикистан та Киргизстан домовились про відведення військ.