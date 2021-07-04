Кількість жертв аварії військового літака на Філіппінах зросла до 45

На острові Джоло у філіппінській провінції впав військовий літак. Спершу повідомляли про 17 загиблих, однак кількість загиблих почала різко зростати.

На місці падіння працюють рятувальники зі спецтехнікою, яка розбирає уламки. Загалом на борту, що впав, перебували 96 осіб: з них три пілоти і 5 бортпровідників.

Нагадаємо На Філіппінах розбився військовий літак

Майже половина людей на борту загинула

Літак C-130 розбився на Філіппінах під час посадки. Після невдалого приземлення судно спалахнуло: солдати вистрибували з літака, аби врятуватися.

Департамент національної оборони Філіппін офіційно підтвердив, що загинули щонайменше 45 людей. 42 з них перебували на борту літака, ще троє цивільних загинули на землі. Внаслідок катастрофи постраждали 49 людей, 5 солдатів досі не знайшли.

Причина падіння наразі невідома, втім військовий речник Едгард Аревало заявив, що ознак нападу на повітряне судно немає.

Що відомо про військовий літак