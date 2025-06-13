Одеса без води: сталася масштабна аварія на водогоні

Вранці 12 червня в Одесі сталася масштабна аварія на магістральному водогоні. Пошкодження відбулось у важкодоступному місці, що ускладнює проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Місто залишилося без водопостачання.

У Інфоксводоканалі повідомляли, що аварія сталася у полі поза межами міської забудови. Також зазначалося, що на місці пошкодження вже чимале озеро, яке продовжує збільшуватись, та багнюка по пояс. Через це бригади та техніка не можуть повноцінно розкопати трубу, передає 24 Канал.

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Коли в Одесі буде вода

Станом на 16:00 12 червня без водопостачання залишалися:

Приморський район;

Київський район;

частина Хаджибейського району;

селища Лиманка, Червоний хутір, житлові масиви "Райдужний", "Совіньон 1-5", "Чорноморка" та ЖКП "Таїрово".

Вранці 13 червня у Інфоксводоканалі заявили, що фахівці всю ніч працювали над ліквідацією аварії. Втім, ситуація там дуже складна.

Поле, розмитий ґрунт та багнюка. Для того, щоб дістатися проблемної ділянки та розпочати відновлювальні роботи довелося майже добу будувати під'їзні шляхи та майданчик для роботи важкої техніки,

– розповіли у водоканалі.

Очікується, що відновлювальні роботи триватимуть до 22:00.

Одеса без води / Фото Інфоксводоканал

Де в Одесі можна набрати воду

У зв'язку відсутності централізованого водопостачання 13 червня, автоцистерни з технічною водою чергують з 07:00 за такими адресами:

Педагогічна, 46а

Французький бульвар, 12/3

Велика Арнаутська, 83

Маразліївська, 1а

Велика Арнаутська, 6

Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 41

Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 50

Космонавтів, 68

Ак. Філатова, 54 / Івана та Юрія Лип

Богдана Хмельницького / кут М’ясоїдівської

Степова / кут Прохорівської

Варненська, 10

Ак. Корольова, 85а / 85б

Шишкіна, 60а

Небесної Сотні, 85

Варненська, 15

Небесної Сотні, 4

Семена Палія, 108

Десантний бульвар, 14

Князя Володимира Великого / 28-ої Бригади

Бювети з питною водою працюють із 6:00 ранку.