Ліг на колії: 45-річний закарпатець загинув під потягом

19 серпня потяг "Київ-Солотвино" збив 45-річного чоловіка на коліях. Трагічний інцидент стався поблизу села Драчино у Мукачівському районі.

Людина перебувала на залізничних коліях. Це змусило машиніста екстрено зупинити потяг і викликати екстрені служби.

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Аварія сталася за участю поїзда "Київ-Солотвино"

Чоловік лежав на залізничній колії, що змусило машиніста зупинити поїзд та викликати відповідні служби,

– написав депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Прессекретар поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила у коментарі виданню ZAXID.NET 20 серпня, що внаслідок аварії за участю поїзда "Київ-Солотвино" сталася загибель чоловіка.

"Машиніст побачив людину, яка лежала на залізничних коліях і екстрено загальмував. Проте уникнути наїзду не зміг", – розповіла Ганна Дан.

Як виявилось, загиблим був 45-річний мешканець Закарпаття. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагічної аварії.