Ліг на колії: 45-річний закарпатець загинув під потягом
Джерело:Віталій Глагола
19 серпня потяг "Київ-Солотвино" збив 45-річного чоловіка на коліях. Трагічний інцидент стався поблизу села Драчино у Мукачівському районі.
Людина перебувала на залізничних коліях. Це змусило машиніста екстрено зупинити потяг і викликати екстрені служби.
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Аварія сталася за участю поїзда "Київ-Солотвино"
Чоловік лежав на залізничній колії, що змусило машиніста зупинити поїзд та викликати відповідні служби,
– написав депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.
Прессекретар поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила у коментарі виданню ZAXID.NET 20 серпня, що внаслідок аварії за участю поїзда "Київ-Солотвино" сталася загибель чоловіка.
"Машиніст побачив людину, яка лежала на залізничних коліях і екстрено загальмував. Проте уникнути наїзду не зміг", – розповіла Ганна Дан.
Як виявилось, загиблим був 45-річний мешканець Закарпаття. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагічної аварії.