Аварія судна на Дунаї в Будапешті: суд ухвалив нове рішення щодо українського капітана

У Будапешті (Угорщина) суд постановив звільнити з-під варти українського капітана круїзного лайнера, який торік навесні зіткнувся з екскурсійним катером на Дунаї. Тепер він знову перебуватиме під домашнім арештом.

Відповідну заяву зробив представник головної прокуратури Будапешта Ференц Раб. Він підкреслив, що звинувачення вимагало від суду більш жорсткого рішення, однак наразі прокуратура вичерпала всі процесуальні варіанти, передає Hirado.

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Таким чином, українець (якому – близько 65 років) змушеним буде носити електронний браслет, а також може залишати квартиру лише з дозволу суду.

Що передувало цим подіям

У червні 2019 року українського капітана відпустили під заставу у 15 мільйонів форинтів (53 тисячі доларів). Водночас суд зобов'язав його носити електронний браслет, також він не мав права залишати Будапешт.

Наприкінці листопада 2019 року угорські прокурори звинуватили українського капітана "у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв та 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення". Крім того, він не надав необхідну допомогу потерпілим після зіткнення. Прокурори вимагають, щоб суд ув’язнив його на дев'ятирічний термін. Також хочуть заборонити українцеві керувати водним транспортом протягом 9 років за умови. Водночас обвинувачений маєх визнати свою вину та відмовитися від права на суд.

У грудні суд наказав утримувати капітана під вартою, посилаючись на ризик того, що він може втекти в Україну, а та, зі свого боку, його не видасть.

Що відомо про аварію на Дунаї: коротко

Наприкінці травня 2019 року у центрі Будапешта на Дунаї затонув прогулянковий катер "Русалка" (Mermaid) (офіційно причину аварії досі не назвали).

Трагедія сталася у кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини в Будапешті.

На борту човна були 33 корейські туристи й 2 члени екіпажу. Загалом унаслідок аварії загинули 28 людей.

Зголом поліція заарештувала громадянина капітана річкового теплохода Viking Sygin, з яким власне зіткнувся прогулянковий катер. Затриманим виявився громадянин України.

Довідка: судно Viking Sygin належить швейцарській компанії. Воно має 135 метрів довжини та 29 метрів ширини. Катер Mermaid у 1949 році побудували у Херсоні, його габарити – 27,25 на 4,8 метра.

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