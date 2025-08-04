У столиці Фінляндії не було жодної смерті у ДТП за останній рік: влада поділилася секретами
- У Гельсінкі за останній рік не було жодної смерті у ДТП завдяки обмеженню швидкості, звуженню доріг, розширенню громадського транспорту тощо.
У столиці Фінляндії за останній рік не зафіксовано жодної смертельної ДТП. Забезпечити Гельсінкі від трагедій на дорогах допомогло, зокрема, обмеження швидкості.
Представники столичного муніципалітету поділилися й іншими кроками на шляху до безпеки на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.
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Як у Гельські досягли нульової смертності на дорогах?
Гельсінкі – одна із найменших столиць ЄС із населенням менше ніж 690 тисяч осіб. Також приблизно 1,5 мільйона людей живуть у мегаполісі та їздять на роботу по всьому столичному регіону.
Інженер з дорожнього руху з міського муніципалітету розповів, що нульовий показник смертності на дорогах Гельсінкі – це досягнення, зумовлене безліччю чинників.
Один із найважливіших – обмеження швидкості.
Так, у більшості житлових районів фінської столиці у 2021 році швидкісний режим знизили до 30 кілометрів за годину. Відтоді смертність у ДТП почалася зменшуватися.
Дотримання швидкості водіями контролювали завдяки 70 новим камерам.
Другий чинник – звуження доріг у багатьох районах Гельсінкі, а також насадження дерев. Мета таких дії – створити водієві дискомфорт, аби він у складному міському ландшафті кермував з більшою обережністю.
Третій чинник – розширення мережі громадського транспорту. Зазначається, що таке рішення допомогло скоротити використання автомобілів, а отже, й кількість серйозних ДТП.
Четвертий чинник – інвестиції у нову пішохідну та велосипедну інфраструктуру.
До слова, у Гельсінкі були й інші "дива" на дорогах. У 2019 році там у ДТП не загинув жоден пішохід чи велосипедист.