Понад 250 населених пунктів були без світла: на Миколаївщині сталося масштабне знеструмлення

В Миколаївській області сталося масштабне відключення світла. Відомо, що трапилося аварійне знеструмлення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Віталія Кіма.

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Масштабне аварійне відключення світла на Миколаївщині

В середу, 9 липня, глава ОВА повідомив, що сталося масштабне відключення світла в регіоні. За його словами, внаслідок цього було знеструмлено понад 250 населених пунктів області.

Внаслідок аварійного відключення було знеструмлено 256 населених пунктів

– ідеться в повідомленні.

Станом на 14:40 вже заживлено 88 населених пунктів, враховуючи сам Миколаїв, ще в 167 населених пунктах відновлювані роботи тривають.

Вже о 15:37 очільник ОВА повідомив, що всі споживачі заживлені.

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До слова, у Чернівецькій області 7 липня понад 32 тисячі споживачів були без електропостачання внаслідок грози та буревію. Вже наступного дня стало відомо, що світло у будинки стали повертати електрики.