Аварійні відключення скасовують: як вимикатимуть світло

В Україні скасували аварійні відключення електроенергії, які запроваджували через масовану атаку ворога. Водночас діятимуть обмеження відповідно до графіків планових відключень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укренерго".

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"Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень", – повідомили в компанії станом на 11:50.

Зазначають, що графіки застосування обмежень будуть діяти відповідно до обмежень обленерго у кожному регіоні. Їх радять дізнаватись на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Зауважимо, що сьогодні зранку, 28 листопада "Укренерго" вводило аварійні відключення світла в усіх областях через 11-й масований російський обстріл енергосистеми України з початку року.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко припускав, що екстрені обмеження можуть тривати до 20:00 28 листопада.