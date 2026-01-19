У деяких областях України ввели аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі 19 січня в кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Водночас ситуація може змінитися.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Укренерго.

У яких регіонах ввели аварійні відключення світла?

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Зокрема, графік аварійних відключень застосували у Полтавській області. Електропостачання відновлюватимуть поетапно після усунення причин аварійної ситуації. Про подальші зміни або скасування обмежень додатково інформуватиме НЕК "Укренерго".

Також за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 07:03 ввели графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг споживачів.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Яка ситуація в енергосистемі України?