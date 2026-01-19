У деяких областях України ввели аварійні відключення світла
- 19 січня в деяких регіонах України, зокрема в Полтавській та Сумській областях, запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.
- Після усунення причин аварійної ситуації електропостачання відновлюватимуть поетапно, а НЕК "Укренерго" додатково інформуватиме про зміни або скасування обмежень.
Через складну ситуацію в енергосистемі 19 січня в кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Водночас ситуація може змінитися.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Укренерго.
У яких регіонах ввели аварійні відключення світла?
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
Зокрема, графік аварійних відключень застосували у Полтавській області. Електропостачання відновлюватимуть поетапно після усунення причин аварійної ситуації. Про подальші зміни або скасування обмежень додатково інформуватиме НЕК "Укренерго".
Також за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 07:03 ввели графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг споживачів.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Яка ситуація в енергосистемі України?
Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив: якщо раніше застосування понад чотирьох черг означало перехід до екстрених відключень, то нині система поступово переходить до роботи за графіками навіть при обмеженнях у 4,5 – 5 черг. Зокрема, мешканці столиці мають електрику близько трьох годин, після чого світло може бути відсутнє до десяти годин.
Крім того, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що до початку лютого не варто сподіватися на покращення ситуації. Зараз в Україні ввели надзвичайний стан в енергетиці, створили штаб, але це п'ятий штаб з моменту активної фази бойових дій. Важко говорити, що він принесе великий результат. Причина в тому, що максимум, що він може зробити – покращити координацію між комунальними службами, приватними підприємствами, державними генераціями.