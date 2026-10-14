Графіки тимчасово не діють: через атаку Росії у п'яти районах Києва зникло світло

Вранці 14 жовтня через російську атаку у Києві частково зникло світло. У кількох районах міста запровадили аварійні відключення електроенергії.

У цих районах стабілізаційні графіки тимчасово припинили діяти, повідомили представники компанії ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

Зазначається, що аварійні відключення запровадили у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району столиці.

У компанії заявили, що фахівці вже працюють на місцях, щоб якомога швидше повернути електрику в усі домівки.

Наразі точні терміни відновлення електропостачання не називають, адже енергетикам потрібен час на ліквідацію наслідків ворожого удару.

Нагадаємо, що вранці Росія запустила по Києву кілька балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко уточнив, що ворог завдав ударів по енергооб'єктах столиці та області.

Після атаки на лівому березі Києва зникла електроенергія. Також у частині міста спостерігаються перебої з водопостачанням.

Через обстріл у Києві не курсує частина електротранспорту.

Станом на ранок відомо про щонайменше трьох загиблих унаслідок ворожої атаки у ніч проти 14 жовтня.

Дві людини загинули внаслідок удару по багатоповерхівці у Деснянському районі увечері 13 жовтня. 21 людина постраждала, з них 1 дитина.

Також у Голосіївському районі сталося влучання в нежитлову будівлю. На жаль, одна людина загинула, ще одна постраждала.

Окрім того, були прильоти у Дарницькому та Шевченківському районах. Там виникли пожежі, які рятувальники оперативно загасили.