Важливо принести перемогу, – Ступак припустив, яку роль для Путіна грає Авдіївка

Окупанти готують третю хвилю наступу на Авдіївку. Росіян навіть не зупиняють величезні втрати серед особового складу.

Зрештою, логіка росіян зникає з політичною доцільністю. Такими думками з 24 Каналом поділився ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

До теми Як Авдіївка перетворюється на цвинтар для окупантів

Важливо принести перемогу Владіміру Путіну

Як зауважив Іван Ступак, росіянам важливо принести хоча б якусь перемогу. Адже ворог не зміг "посмакувати" взяттям Бахмута у травні 2023 року. Позаяк окупанти захопили не все місто, та ще й згодом з Бахмута пішли вагнерівці.

У грудні починається виборча кампанія Путіна, тому важливо принести перемогу й показати, що "ми взяли локацію". Навіть не місто – від міста там майже нічого не залишилося,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

До того ж бажання росіян взяти Авдіївку пов'язане із просіданням внутрішнього російського споживача. Деякі дані свідчать, що жителі Росії почали менше дивитися телевізор. Тож окупанти "перемогою" в Авдіївці намагатимуться залучити людей повертатися до перегляду телевізора. Адже ворог боїться, що місцеве населення отримуватиме інформацію з інших джерел, які не схвалені російською пропагандою.

Чому окупанти не припиняють штурмувати Авдіївку

Ступак зауважив, окупанти справді мають суттєві втрати:

багато підриваються на мінах;

хтось знищується безпілотниками;

інші топляться у невеликих водоймах, намагаючись переправитися на інший бік.

Розрахунок росіян такий: рано чи пізно закінчаться міни, рано чи пізно закінчаться в українців протитанкові засоби, дрони. Але люди, на переконання росіян, не закінчаться. Окей, не 1 хвиля, а 21 хвиля штурму візьме цей населений пункт,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

Ступак пояснив, чим окупантам важливе взяття Авдіївки: дивитися відео

Як зазначив Ступак, наразі є передумови до оточення Авдіївки. Відтак росіяни могли подумати, що пройшовши 7 – 8 кілометрів, вони зможуть оточити велике угруповання українських військ, знищити або взяти воїнів у полон; захопити велику кількість амуніції, боєприпасів, західної техніки; знекровити Сили оборони й рухатися далі.

Крім того, окупанти хочуть захопити Авдіївку, адже це допоможе їм відтягнути українських військових від Донецька.

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