Росіяни вкотре обстріляли багатоповерхівки в Авдіївці: внаслідок атак є жертви

Російські військові постійно завдають ударів по Авдіївці. Для атак ворог використовує усе наявне озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню та авіабомби.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він уточнив, що російські загарбники б'ють по будівлях коксохімічного заводу і житлових будинках, передає 24 Канал.

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Під час обстрілу Авдіївки загинули люди

Близько о 12:00 російська армія вкотре обстріляла Авдіївку. Штупун уточнив, що противник завдав авіаудару та застосував РСЗВ. Крім того, увечері 9 листопада ворог також цинічно атакував житлові будинки. Унаслідок обстрілу загинули 2 людини.

Учора ввечері внаслідок авіаудару по багатоквартирному будинку в Авдіївці загинули двоє цивільних – чоловік і жінка. Тіла зараз під завалами,

– розповів Штупун.

Коментуючи ситуацію навколо коксохіму, Штупун заявив, що ситуація під контролем. Він також додав, окупанти, ймовірно, припускають, що в будівлях заводу їм буде легше окопуватися та оборонятися, адже відкрита місцевість прострілюється українською артилерією. Саме тому ворог не полишає спроб його захопити.

Штупун уточнив, що лише протягом минулої доби на Таврійському напрямку російські військові завдали 21 авіаційного удару, 877 артилерійських обстрілів й відбулося 47 бойових зіткнень. Безпосередньо на Авдіївському напрямку – ЗСУ відбили 9 атак ворога.

Росіяни готуються до третьої серії штурмів біля Авдіївки

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що росіяни готуються до третьої хвилі серйозних штурмів на Авдіївському напрямку. Про це свідчать російські "воєнкори". Так, один із них у мережі писав, що "російські війська поблизу Авдіївки проводять тактичне перегрупування". Окупант також заявив, що Авдіївський коксохім стане об'єктом потенційних наступальних операцій Росії.

Військове керівництво на Таврійському напрямку відзначало, що штурмів біля Авдіївки стало менше. На це вплинуло перегрупування військ ворога. Зокрема, Олександр Тарнавський днями наголосив, що українські захисники очікують "погіршення ситуації" поблизу Авдіївки, адже ворог підтягує резерви.