Є дві причини: для чого росіянам так потрібна Авдіївка

За даними ISW, росіянам не вдалося здійснити успішний наступ на Авдіївку. Окупанти намагаються зробити хороше обличчя при поганій грі. Вони підкреслюють, що насправді зацікавлені в перехоплені стратегічної ініціативи та нібито контролюють територію Авдіївського коксохімічного заводу.

Авдіївка потрібна ворогу для мобілізаційного ресурсу

Однак ніяких реальних підтверджень цим повідомленням немає. В аналітиків Інституту вивчення війни якраз протилежна думка. Попри незначне просування окупантів в районі Авдіївки, їм не вдалося виконати головне завдання із заволодіння цим містом.

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Треба усвідомити, що битва за Авдіївку пов'язана не з намаганням захопити це місто, а з бажанням хоча б до кінця цього року виконати завдання, яке поставив перед загарбниками президент Владімір Путін ще у лютому минулого року – окупувати всю територію Донецької області.

Ми вже якось призабули, що так звана спеціальна воєнна операція взагалі розпочиналася під приводом відновлення територіальної цілісності квазіреспублік Донецької та Луганської областей, фіктивну незалежність яких Путін визнав за день до великого нападу на Україну.

Якщо окупантам не вдається встановити контроль над всіма населеними пунктами цих областей, то політична мета цієї спецоперації втрачає будь-який сенс. Доводиться відверто визнавати, що у війни Путіна проти України були зовсім інші завдання.

Наступ окупантів у Донецькій області захлинувся буквально у перші місяці великої війни. Зараз вони намагаються його відновити саме для того, щоб боротьба Путіна з Україною набула логічного сенсу. Ще одна причина наступу – перетворити Донбас на плацдарм для просування на інші регіони України.

Мовиться не лише про воєнний плацдарм, а й про мобілізаційний ресурс. Практика останніх місяців демонструє, що Росія влаштовує справжнє полювання на чоловіків на окупованих територіях України. Вона жертвує життями людей, які опинилися в окупації, для того, щоб зменшити соціальну напругу у російському суспільстві.

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Найближчим часом росіяни не матимуть успіху

Як бачимо, значних успіхів росіянам досягти не вдається, хоча наступ і збігся з початком війни на Близькому Сході. Очевидно, що у Кремлі сподівалися, що увага міжнародної спільноти тепер буде прикутою до того, що відбувається в Ізраїлі та на території Сектора Гази. Тобто якби наступ на Авдіївку закінчився для окупантів добре, то вони пішли б у наступальні дії без побоювань, що Захід матимемо технічні можливості для допомоги України.

Путін з радістю сприйняв початок війни на Близькому Сході, а російські пропагандисти не могли приховати свого задоволення. Війна, яка глобалізується, відповідає російським намірам.

Сталося не так, як хотіли росіяни – Авдіївка перебуває під контролем ЗСУ. Російський наступ уповільнюється, й, крім того, окупантам доводиться стримувати наступ українських військових на свої позиції. Попри те, що росіяни кажуть, що цей наступ вже закінчився, їм все одно доводиться утримувати значні ресурси на позиціях зіткнення. А цих ресурсів не вистачає на інших ділянках фронту.

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Найближчим часом росіянам не вдасться покращити свої позиції на фронті. Вимога Путіна щодо захоплення всієї Донеччини так і залишиться не виконаною. Однак російські генерали не полишатимуть спроб виконати це завдання, адже від цього залежить їхня кар'єра.