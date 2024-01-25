Росіяни запускають нову ІПСО: що насправді відбувається в Авдіївці

Шириться інформація, що окупанти готують масштабну атаку на Авдіївку, адже хочуть за будь-яку ціну захопити місто. Для цього начебто залучать 40-тисячне угруповання.

Окупанти організовують серйозну інформаційну атаку не лише щодо Авдіївки, а й загалом щодо всього східного фронту. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що так ворог хоче психологічно впивати на українців.

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Яка ситуація в районі Авдіївки

Росія прагне посіяти паніку серед людей. Варто згадати, що в жовтні 2023 року, коли почався наступ, навіть деякі українські представники говорили, що нам не вдасться втримати натиск ворога.

Зараз росіяни запускають таку ж ІПСО. Буде серйозний тиск і відповідні дії на фронті. Однак кількість військ, яка є у росіян не змінилася. Єдине чого зараз чекає ворог – це морозів, щоб можна було рухатися з допомогою техніки,

– розповів Світан.

Тривають розмови про передачу Україні заморожених російських активів. Уже навіть є певні рішення. Такі позитивні новини є негативними для ворога. На цьому тлі окупанти активізувалися. Вони хочуть нівелювати наші успіхи, тому запускатимуть панічні настрої.

Є певна нестача снарядів, мінімізації їхнього використання. Це роблять тому, що поки нема рішення про передачу достатньої кількості зброї та фінансів, Доти Генштаб прийняв рішення нормувати використання боєприпасів. Але це нормування можна змінювати залежно від ситуації,

– додав Роман Світан.

Працює воєнна математика, все прораховують. Щодо Авдіївки, то росіяни намагалися пробратися до деяких позицій, навіть рухалися через труби. Але вони отримали серйозну артилерійську відповідь.

"Ми відновили контроль над цими позиціями й втримуватимемо Авдіївку. Великих проблем там не буде навіть під час морозів і якщо ворог почне рухатися технікою. На контрасті її буде добре видно, а нам є чим її знищувати", – зауважив військовий експерт.

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