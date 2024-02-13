Місто стримує багато російських сил: у Сухопутних військах пояснили ротаційні дії в Авдіївці

Вперше за майже 2 роки з району Авдіївки для відпочинку та ротації вивели деякі підрозділи 110 окремої механізованої бригади. Насправді це явище не нове, адже ротації в армії відбувалися й раніше, коли це дозволяла ситуація.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, додавши, що мовиться і про ротації підрозділів, і ротації техніки. Вся складова Збройних Сил, яка була залучена для оборони Авдіївки, постійно перебувала в русі.

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Біля Авдіївки зосереджено дуже багато російських військ

Сьогодні увага громадськості особливо звернена до Авдіївки, тому повідомлення, яке надійшло від самої 110 бригади, набуло розголосу. Військовому командуванню доводиться повідомляти такі речі, щоб у суспільстві не виникала напруга, а також, щоб відкинути пропагандистські наративи про зраду та нібито кинутих напризволяще військових.

Оборона Авдіївки за останні місяці набула характерних рис. Відповідно до цих особливостей, планують оборонні та контрнаступальні операції. Так само працює система логістики. Було декілька шляхів, якими відбувалося забезпечення бійців, хоча увага була прикута тільки до одного з них,

– розповів Іван Тимочко.

Також відбувалися ротації, підрозділи заходили зі своїм боєкомплектом. Треба зважати на те, що в Авдіївці був дуже потужний промисловий центр з різними індустріальними заводами всеукраїнського та міжнародного рівнів. Уже під час повномасштабної війни ці потужності дозволили нашим військам накопичувати певний боєкомплект, робити запаси, вибудовувати інженерні споруди та фортифікацію.

Робота відбувалася й це підтверджують намагання росіян, які вже 4 місяці не можуть захопити Авдіївку. Очевидно, що зараз місто стримує величезну кількість російських військ – це також треба розуміти,

– наголосив Тимочко.

Невдачі на полі бою сильно б'ють по іміджу Путіна

Російський диктатор ще має змогу контролювати думку людей про внутрішні проблеми у Росії. Він робить це через різні закони, пропаганду, обмеження. Але ситуація біля Авдіївки, як і загалом на полі бою – йому не підвладна.

Думати людям не заборониш. Вони розуміють, що відбувається щось не так. Через це Путін панікує. Він видає абсурдні закони, наприклад, про конфіскацію майна, якщо ти заперечуєш війну,

– зауважив Тимочко.

Логічні сприйняття закону в Росії вже давно відкинули, так само як і доцільність певних військових дій. Зрозуміло, що наступ на Авдіївку – це політичне питання Путіна. Цим і пояснюється інтенсивність боїв у районі міста.

Диктатору треба показати, якщо не результат, то хоча б рух, якусь дію. Насправді росіяни були сильно зневірені в захопленні Авдіївки. Свого часу Путін та Сєргєй Шойгу навіть говорили про те, що окупанти ведуть на цьому напрямку активну оборону. Але, напевно, вони побачили, що це викликало невдоволення у російському суспільстві, тому вирішили продовжити наступ.

Окупанти стягнули додаткові сили

"Росіяни не зважають на свої сили та засоби. В районі Авдіївки з'явилося багато бронегруп, почали додатково залучати авіацію. Зі свого боку, українська армія також залучає все, що має та активно бореться", – підкреслив голова Ради резервістів.

Навіть самі російські військові кажуть про те, що втрати, яких вони зазнають в Авдіївці, неспівмірні. Будь-якій здоровій людині це просто не вкладається в голову. Тож, очевидно, що ситуація в місті складна, але треба усвідомлювати, що якби наші військові так стійко не тримали оборону чи просто вийшли з міста, то ворог зайняв би цей добре укріплений район та далі продовжив наступ у бік Краматорська, Слов'янська, Дружківки.

Тоді вже можна говорити про вихід на адміністративні кордони Донецької області. До того ж війська, які залишилися, ворог точно скерував би на інші напрямки. Зараз навколо Авдіївки сковані величезні сили,

– підкреслив Тимочко.

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