Авдіївку обстріляла артилерія і авіація: є загиблий

Російські військові обстріляли Авдіївку. Внаслідок ворожої атаки загинула щонайменше одна людина.

Як повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, по Авдіївці завдавали артилерійських, а також авіаударів.

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Окупанти продовжують обстрілювати Авдіївку

Він зазначив, що наразі відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених. Також внаслідок ворожих обстрілів зафіксовані руйнування та пожежі за 15 адресами по всьому місту.

Павло Кириленко підкреслив, що обстріли тривають. Тож місцевому населенню краще не виходити зі сховків. Це може врятувати життя.

Так виглядає Авдіївка після обстрілів окупантами:

Внаслідок обстрілів окупантів поруйновані не лише помешкання містян, а й інші інфраструктурні об'єкти. Також у місті лежать нерозірвані снаряди.

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