Авдіївка в "оточенні" – це від творців "Київ за 3 дні"

Авдіївка в оточенні… Серйозно? Це від авторів "Київ за 3 дні", "Ми ж Київ практично захопили" та "Бахмут у котлі".

Авдіївка – провал окупантів

Третій день поспіль низка російських майданчиків поширює нісенітницю, про те, що Авдіївка – один із найкраще укріплених районів по лінії фронту – опинилася в оточенні.

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Цю інформацію почали форсувати на тлі підвищення інтенсивності обстрілів з боку окупантів та активізації їх наступальних дій.

Ось тільки їх наступ у районі Авдіївки як почався з факапу – втопили БРЕМ-1 під час форсування річечки, так і продовжився.

Для початку невеликий екскурс у "військову науку" для дятлів, які називають себе "воєнними кореспондентами". У роботі маршала Миколи Огаркова (до речі, у грудні 1979 року він, як начальник генштабу, один із небагатьох виступив проти самогубної для СРСР операції в Афганістані, відзначаючи заздалегідь її провальність) чітко визначається, що таке оточення. Авдіївка не відповідає цьому визначенню абсолютно.

У свою чергу, окупанти розгорнули наступ так, ніби живуть останній день. У ньому бере участь біомаса зі складу 1 армійського корпусу, а також підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії. Противнику, завдяки інтенсивності ведення вогню і кількісного натиску, вдалося захопити низку позицій, які не мають критичного значення. Однак це просування російська пропаганда подає як перемогу. Хоча є нюанс.

У противника у першому ешелоні просто катастрофічні втрати. Зараз ведеться підрахунок, але майже всі підрозділи, які брали участь у наступі, втратили боєздатність. Однак командування не відводить їх із зайнятих позицій, бо боїться втратити те невелике захоплене.

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Найближчим часом введуть додаткові сили. З того, як себе покаже цей резерв, можна буде говорити про подальші перспективи цього наступу.

Тиск на Авдіївку не зменшиться

Станом на сьогодні, на південь та південний захід від Авдіївки окупантам не вдалося реалізувати жодного поставленого завдання, зокрема – вийти на село Північне. За наявності просування на півночі їм так і не вдалося відразу вийти на залізницю, перерізати її та зайняти Степове. Встановити повний вогневий контроль над дорогою 0542 окупантам так само не вдалося.

Тобто при врахуванні витрачених сил та хвилі дешевого хайпу, основних завдань російські війська так і не змогли досягти. Проте це не означає, що тиск припиниться. Вороже командування поставило чітке завдання – потрібна перемога. Найімовірніше, з Авдіївки хочуть зробити якесь мегадосягнення до Нового року і піднести зруйноване місто як подарунок Владіміру Путіну.