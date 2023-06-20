Навіть зрадник з Полтави: хто воює за росіян на Авдіївському напрямку

Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку. На цьому напрямку зустрічаються і мобілізовані, і десантура.

Приблизно місяць тому з'явилися бійці нового угрупування "Шторм Z".Здебільшого це ув'язнені. Є підрозділ "Ветеран", до якого входять колишні співробітники міліції, ВДВ та інших структур. Про це 24 Каналу сказав начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

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У ворога достатньо резервів

Звичайно, є і представники так званої "ДНР". Але останнім часом їх не так багато, напевно, вони вже фізично закінчуються.

В одному бою в полон потрапило 10 солдатів російської армії. Серед них було 7 росіян і 3 ДНР-івці. Один з них – полтавець, що взагалі стало нонсенсом.

Перший раз була людина не зі Сходу України, яка потрапила у лави "ДНР" вже після початку повномасштабної війни. Це щось незрозуміле, але вже питання до силовиків, нехай розбираються,

– зазначив начальник Авдіївської МВА.

Генштаб ЗСУ регулярно інформує, що росіяни підтягують свої сили на різні ділянки фронту. Вони корегують: або забирають з інших напрямків, або стягують з території Росії.

"Донецьк, Макіївка, Ясинувате – тут було сконцентровано під 200 батальйонів. Їх тримали як резерв і спрямовували на різні ділянки: то на Бахмут, то на Вугледар. Тут своїх резервів достатньо, їх не треба ні звідки підтягувати. Приблизно є 70 – 80 тисяч, навіть якщо врахувати що укомплектованість особовим складом не завжди стовідсоткова", – підсумував Барабаш.

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