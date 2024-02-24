Окупованих територій не існує, а в Авдіївці свято: Небензя видав цинічні заяви на Генасамблеї

Під час виступу на Генасамблеї ООН постійний представник Росії Василь Небензя відзначився вкрай цинічними заявами. Він буквально відкрив портал у паралельну реальність, де росіян зустрічають чи не з квітами.

Виступи росіян завжди важко слухати, особливо якщо їх адресовано міжнародній спільноті. Росія коїть терор на окупованих територіях, краде зерно, нищить цілі міста – і продовжує говорити про "вісім років". Особливо цинічно це звучить у другі роковини початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться також У ГУР розповіли, чим збили літак А-50, – ЗМІ

Що говорив Небензя в ООН про Авдіївку та окуповані території

Тимчасово окупованих територій не існує. Є російські регіони,

– сказав він.

До таких "російських" Небензя зарахував не тільки Крим і Донеччину та Луганщину, але й Запорізьку та Херсонську області. Люди там нібито самі захотіли приєднатися до Росії, а річницю "приєднання" Криму росіянин пообіцяв відсвяткувати на державному рівні.

Уже традиційно Небензя звинуватив Захід у "підготовці війни", а власне війну в Україні він назвав "українською кризою". Мовляв, західні країни бачать чорно-білу картину світу, а насправді "не все так однозначно".

Також російський представник заявив: в окупації низки українських регіонів винен Захід.

Влада вимагала відмовитися від історичної ідентичності, прославляти пособників Гітлера і виправдовувати винищення євреїв,

– вигадував Небензя.

Він сказав, що "вісім років населення обстрілювали, калічили та вбивали", а "Криму пощастило більше".

Представник окупантів увесь час читав із папірця, та апогею його брехня досягла під кінець промови. Він заявив, що на окупованих територіях немає партизанського спротиву, а росіян зустрічають там як "асвабадітєлєй".

За його словами, Авдіївка святкувала звільнення. А ті, хто відпочивав у Криму, "публікував схвальні відгуки в соцмережах", бо півострів нібито процвітає і має воду.

Це дуже характерно для росіян: знекровити місто, знищити, стерти його з лиця землі, вивезти звідти все, що можна, а потім говорити, що "от, ми звільнили". Звільнили від мирного життя – так. Звільнили від рідного дому – так. Звільнили від майна – так.

Геть усе, що говорять росіяни в своїх офіційних заявах, треба розуміти навпаки. Небензя постійно повторював слово "історичний". Цікаво, може, в російських словниках це слово неправильно тлумачать? Українські користувачі обурено написали в трансляції, що Небензя бреше завжди, щойно відкриє рота.