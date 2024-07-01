Дуже складний маневр: як українські пілоти запускають далекобійні бомби AASM Hammer

Недавно у мережі вперше показали пуски французьких авіабомб AASM Hammer з літаків Міг-29 по Бєлгородській області. Україна атакувала командний пункт одного з підрозділів російської армії, який брав участь у наступі на півночі Харківщини.

Наближення українських літаків до російської території – це завжди достатньо високий ризик. Оскільки Росія вибудувала ешелонну систему протиповітряної оборони. Авіаційний експерт Богдан Долінце детально пояснив 24 Каналу, як наші пілоти запускають авіабомби AASM Hammer.

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Складний маневр

За словами Долінце, якщо український літак наблизиться ближче, ніж на 200 кілометрів до кордону з Росією, він може бути уражений російськими наземними системами протиповітряної оборони та ракетами-перехоплювачами з винищувачів.

Як правило, для запуску авіаційних бомб AASM Hammer використовується низький політ на висоті 200 – 300 метрів – це надзвичайно складний маневр. Крім того, винищувачі різко набирають висоту перед скиданням боєприпасу.

Такий метод називається "кабрування". Найчастіше використовується гелікоптерами, насамперед збільшує дальність пуску. Для військових літаків переважно це вимушений крок, аби відповідним боєприпасам надати швидкості та підняти їх на найвищу висоту.

AASM Hammer Комплект, який встановлюється бомби по 250 кілограмів та 1000 кілограмів. Він складається із носової частини із системами наведення – інерціальна, супутникова, а також опціонально тепловізійна чи лазерна – й рульовими поверхнями. А також хвостової із ракетним двигуном.

Якщо AASM Hammer запустити з малої висоти, авіабомба втрачає велику частину дальності польоту шляхом більшого опору повітря на землі та необхідності більшої витрати палива реактивного двигуна ракети, аби забезпечити ту чи іншу траєкторію для боєприпасів.

Щодо частоти використання. Бачимо, що періодично такі боєприпаси використовуються. На жаль, частота не така часта, як би нам хотілося. Насамперед це може залежати від кількості AASM Hammer, які постачаються Україні,

– зауважив Богдан Долінце.

Нагадаємо, що у січні Франція пообіцяла надати Україні 600 одиниць бомб – по 50 на місяць.