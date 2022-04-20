Авіабомбу в Ірпені успішно знищили: обійшлося навіть без руйнувань

Знайдену в Ірпені біля шпиталю авіабомбу знешкодили. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Після того як бомбу виявили біля військового шпиталю, констатували, що її вивезти неможливо. Тому людей просили переміститися в центр.

Нагадаємо Біля ірпінського шпиталю виявили потужну авіаційну бомбу: людей просять переміститися у центр

Ніхто не постраждав

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин опублікував кадри наслідків ліквідації авіабомби. Вона залишила по собі великий кратер. Однак, на щастя, жодних руйнувань вона не спричинила.

Маркушин подякував вибухотехнікам, які знешкодили бомбу.

Знешкодження авіабомби в Ірпені: дивіться відео

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