Авіатроща в Актау: Азербайджан вимагає від Росії покарання винних і виплати компенсацій

У Казахстані 25 грудня розбився літак "Азербайджанських авіаліній". У державі вимагають покарати винних у катастрофі, адже, ймовірно, літак збила російська ППО.

Лідер Азербайджану вимагає від Москви "покарати винних" у авіатрощі. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Лідер Азербайджану висунув вимоги до Росії, адже саме її звинувачують у збитті літака, який розбився в Казахстані під час рейсу до Грозного.

Визнати свою провину, своєчасно попросити вибачення перед Азербайджаном – це були заходи і кроки, які необхідно було вжити. На жаль, перші 3 дні ми не чули від Росії нічого, крім маячних версій,

– сказав Алієв.

Він вимагає від Росії визнати провину, покарати винних та виплатити компенсацію. Водночас точної причини катастрофи ще не встановили, проте російські телеграм-канали майже одразу почали натякати, що це робота російської протиповітряної оборони. Росія не хоче брати на себе відповідальність та всіляко намагається цього уникнути.

Точну причину авіатрощі встановлять після розкриття чорних скриньок.