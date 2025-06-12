Справжній апокаліпсис: моторошні кадри з місця авіакатастрофи в Індії
У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак з понад 240 людьми. У мережі ширяться відео з місця трагедії.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ та The Telegraph.
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Очевидці поділилися кадрами трагедії
Місцеві ЗМІ повідомили про авіакатастрофу на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. У мережі почали ширитися кадри з місця події.
Перші хвилини після авіакатастрофи: дивіться відео очевидців
Над місцем авіакатастрофи небо затягнуло чорним димом. Відомо, що туди виїхали десяток рятувальників та медиків.
В Індії розбився літак з пасажирами: дивіться відео
Подію офіційно підтвердили в Індії.
Рейс AI171, що виконував переліт за маршрутом Ахмедабад – Лондон Гатвік, потрапив в інцидент сьогодні, 12 червня 2025 року,
– йдеться у повідомленні.
Там додали, що наразі з'ясовують деталі і якнайшвидше оприлюднять додаткову інформацію на сайті.
Чорна хмара диму над місцем трагедії: дивіться відео очевидців
Попередньо, літак розбився невдовзі після зльоту. Сталося це приблизно між 13:00 та 14:00 за місцевим часом. Момент катастрофи потрапив на відео.
Момент авіакатастрофи в Індії: дивіться відео
Літак впав на житловий район.