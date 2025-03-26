На Алясці пілот і дві доньки врятувалися після 12 годин на крилі літака у крижаному озері

Пілот і двоє його маленьких доньок дивом вижили після авіакатастрофи на Алясці. Вони провели 12 годин на крилі літака, частково затопленого у крижаному озері.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Breaking Aviation News та Associated Press.

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Що відомо про авіакатастрофу на Алясці

Пілот разом із двома маленькими доньками зміг вижити, провівши близько 12 годин на крилі літака, що після аварії частково занурився у крижане озеро на Алясці. Їх помітив інший пілот, який пролітав повз.

Террі Годес розповів, що ввечері в неділю натрапив у Facebook на допис із проханням допомогти у пошуку зниклого літака. Наступного ранку він разом із групою пілотів вирушив обстежувати пересічену місцевість. Годес направився до озера Тустумена біля підніжжя льодовика.

Мені трохи розбило серце, але коли я підійшов ближче, і опустився вниз, я побачив, що на крилі було троє людей,

– розповів він.

Пілот та дві дочки пів доби пробули на крилі така у крижаному озері / Фото Breaking Aviation News

За словами Годеса, це було схоже на диво, адже літак не затонув, а люди, що вижили, зуміли втриматися на його крилі. Особливо вражає те, що вони витримали холодну ніч із температурами нижче нуля за Цельсієм.

"Вони були живі, насторожені та рухалися", – зазначив Годес, додавши, що вони привітали його.

Національна гвардія Аляски оперативно прибула на місце аварії та врятувала людей, які зазнали аварії.

За словами підполковника Брендона Холбрука, командира 207-го авіаційного полку, дівчата були напрочуд сухими, тоді як чоловік, ймовірно, деякий час перебував у воді. Однак йому невідомо, наскільки сильно він був переохолоджений.