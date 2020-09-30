Наразі слідство не відкидає всі можливі версії аварії літака в Чугуєві Харківської області. Одну з версій – про теракт – зможуть відкинути після проведення вибухотехнічної експертизи.

Таку інформацію повідомив керівник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Максим Борчаковський і додав, що питання щодо вибухотехнічної експертизи ще з'ясовують, передає Інтерфакс-Україна.

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"Усі версії, які наразі звучать у ЗМІ, не відкидають", – сказав Борчаковський. Він запевнив, що експертизу проведуть однозначно. Окрім неї ще здійснюють технічне розслідування. На запитання про те, чи означає це, що виключити версію теракту можна буде тільки за результатами проведеної вибухотехнічної експертизи, Борчаковський відповів ствердно.

Раніше у ДБР повідомляли, що перевіряються такі версії слідства:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

У Харківській області біля Чугуєва впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. Це трапилось 25 вересня 2020 року.

Це трапилось 25 вересня 2020 року. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба. Загалом були присутні 27 осіб.

Загалом були присутні 27 осіб. Падіння військового літака сталося під час виконання навчально-тренувального польоту, зазначили в РНБО.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 26 людей. Спочатку вдалося врятувати 2 курсантів. Однак один із них невдовзі з численними опіками (понад 90%) помер у лікарні.

Спочатку вдалося врятувати 2 курсантів. Однак один із них невдовзі з численними опіками (понад 90%) помер у лікарні. Як повідомили в СБУ, командир екіпажу літака перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна та запросив захід на посадку. Однак йому відповіли пізно.

та запросив захід на посадку. Однак йому відповіли пізно. Міністр оборони Андрій Таран ствердив, що судно, скоріш за все, зачепилося крилом за землю.

Відео з місця падіння літака у Чугуєві: