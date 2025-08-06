У середу, 6 серпня, в африканській Гані сталася моторошна авіакатастрофа. У ній загинуло двоє міністрів країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Хто загинув в авіатрощі в Гані?

Внаслідок катастрофи військового гелікоптера у регіоні Ашанті загинули міністр оборони Едвард Омане Боама, міністр навколишнього середовища, науки і технологій Ібрагім Муртала Мухаммед, а ще три інших посадовці та три члени екіпажу.

Джуліус Дебрах, керівник апарату президента Джона Махами, заявив ця аварія є національною трагедією.

Президент та уряд висловлюють співчуття родинам наших товаришів та військовослужбовцям, які загинули, служачи країні,

– сказав він.

Незадовго до катастрофи збройні сили Гани повідомили про втрату радіолокаційного зв'язку з гелікоптером Harbin Z-9 ВПС.

Reuters зауважує, що як і інші прибережні країни Західної Африки, Гана стикається з загрозами з боку ісламістських угруповань, які намагалися просунутися на південь з Буркіна-Фасо та Малі.

До речі, нещодавно у Малі ліквідували тренера російського боксера Повєткіна – Ігоря Нестерова, який служив у ПВК "Вагнер". Джерела в ГУР повідомляють, що Нестерова було вбито під час виконання ним "бойового завдання" на північному заході Африки.