"Прощавай, Індіє": допис одного з пасажирів Air India привернув увагу мережі

В інтернеті звернули увагу на публікацію британця Джеймі Рей Міка. Перед посадкою на літак, який незабаром розбився, хлопець виклав прощальний пост.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на News18.

Дивіться також Моторошна авіакатастрофа в Індії з понад 240 людьми на борту: все, що відомо про трагедію

Що сказав пасажир літака перед катастрофою в Індії

Рейс AI171 авіакомпанії Air India прямував з Ахмедабада до Лондона. На борту було 53 громадянина Великої Британії.

Джеймі виклав відео, в якому багато жартує.

Ми в аеропорту, сідаємо. Прощавай, Індіє, попереду 10-годинний політ назад до Лондона.

Він зичить щасливої дороги і спокійного повернення. Тепер ці слова звучать досить моторошно.

Дивіться відео перед вильотом одного з пасажирів літака, який розбився в Індії

Судячи з усього, і Джеймі, і чоловік поруч з ним загинули. Як повідомили в поліції, під час катастрофи вижила тільки одна людина. ЗМІ інформують, що це громадянин Великої Британії Вішвош.

Причина катастрофи поки не ясна. Судно впало на житловий квартал, тож серед жертв є не тільки пасажири літака.