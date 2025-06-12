"Прощавай, Індіє": допис одного з пасажирів Air India привернув увагу мережі
- Британець Джеймі Рей Мік перед катастрофою рейсу AI171 Air India виклав прощальний пост.
- Зараз ролик досить моторошно дивитися, адже хлопець бажає щасливої дороги.
В інтернеті звернули увагу на публікацію британця Джеймі Рей Міка. Перед посадкою на літак, який незабаром розбився, хлопець виклав прощальний пост.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на News18.
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Що сказав пасажир літака перед катастрофою в Індії
Рейс AI171 авіакомпанії Air India прямував з Ахмедабада до Лондона. На борту було 53 громадянина Великої Британії.
Джеймі виклав відео, в якому багато жартує.
Ми в аеропорту, сідаємо. Прощавай, Індіє, попереду 10-годинний політ назад до Лондона.
Він зичить щасливої дороги і спокійного повернення. Тепер ці слова звучать досить моторошно.
Дивіться відео перед вильотом одного з пасажирів літака, який розбився в Індії
Судячи з усього, і Джеймі, і чоловік поруч з ним загинули. Як повідомили в поліції, під час катастрофи вижила тільки одна людина. ЗМІ інформують, що це громадянин Великої Британії Вішвош.
Причина катастрофи поки не ясна. Судно впало на житловий квартал, тож серед жертв є не тільки пасажири літака.